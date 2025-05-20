Экспедиция экологов зафиксировала пересыхание поймы Оки в Рязанском районе

17 мая группа экологов, возглавляемая преподавателем и сопровождаемая местными гидами, провела полевое исследование на маршруте «Тропа белого аиста» — эколого-туристическом направлении, пролегающем между Кораблино и Гавердово.
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