Питьевая вода на всей планете заражена веществами PFAS: чем это грозит

Экологи выявили наличие химических веществ PFAS в питьевой воде по всему миру, как сообщают ученые. Молекулы десяти видов перфторированных соединений были обнаружены в 99% образцов водопроводной воды в Китае и Великобритании, а также в 63% проб бутилированной воды из 15 стран.
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