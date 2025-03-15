Питьевая вода на всей планете заражена веществами PFAS: чем это грозит

Экологи выявили наличие химических веществ PFAS в питьевой воде по всему миру, как сообщают ученые. Молекулы десяти видов перфторированных соединений были обнаружены в 99% образцов водопроводной воды в Китае и Великобритании, а также в 63% проб бутилированной воды из 15 стран.