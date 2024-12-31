Владимир Рогов: Внимание: БпЛА - опасность

Внимание: БпЛА - опасность На освобождённой части Запорожской области - Токмак, Молочанск, а также в Черниговском, Приморском и Бердянском районах зафиксирован пролёт большого количества вражеских БпЛА в направлении на юг и в акваторию Азовского моря.