Владимир Рогов: Внимание: БпЛА - опасность

Внимание: БпЛА - опасность На освобождённой части Запорожской области - Токмак, Молочанск, а также в Черниговском, Приморском и Бердянском районах зафиксирован пролёт большого количества вражеских БпЛА в направлении на юг и в акваторию Азовского моря.
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