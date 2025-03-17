Общий долг астраханцев за электричество превысил 1 миллиард рублей

«Астраханская энергосбытовая компания» начала рассылать заявления о выдаче судебного приказа. На 1 марта текущего года задолженность населения по оплате электрической энергии перевалила за 1 миллиард рублей.
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