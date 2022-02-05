Закон и Порядок

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  • карюкалов вячеслав
    ...то,что читается между строк...Москва и Пекин пр...
  • Владимир Г
    Это можно сказать теми словами, которые читаются между строк, пи Z да USA🤔👍😂😂😂Москва и Пекин пр...
  • Fedor Коршунов
    Насчет КНР нисколько не сомневаюсь, КНР уверенно набирается сил в экономическом, научно-техническом и военно-техничес...Москва и Пекин пр...

Возникает логичный вопрос

Возникает логичный вопрос

Возникает логичный вопрос: если Россия собирается устроить постановочную атаку на Донбассе с использованием беспилотников "Байрактар", то как эти аппараты оказались в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации? Варианты ответов: 1.

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