iQOO представила новый планшет с производительным железом и "разогнанным" дисплеем

Компания iQOO представила свою новую модель планшета - Pad Air. Этот гаджет имеет 11,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2800x1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10 (максимальная яркость - 500 кд/м²).
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