Прокажённые. Я думал, что эта беда ушла в прошлое, пока не приехал на КавМинВоды.

В нескольких километрах от Георгиевска, старейшего русского города Кавказа близ КавМинВод, притаился крошечный после буйства окрестных станиц посёлочек Терский (700 жителей): Местами он не отличим от парка или пышного советского санатория для номенклатуры, и лишь явно конспиративное название (до Терека ещё целая Кабардино-Балкария!) смутно предупреждает, что здесь что-то не так.