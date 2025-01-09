Прокажённые. Я думал, что эта беда ушла в прошлое, пока не приехал на КавМинВоды.

В нескольких километрах от Георгиевска, старейшего русского города Кавказа близ КавМинВод, притаился крошечный после буйства окрестных станиц посёлочек Терский (700 жителей): Местами он не отличим от парка или пышного советского санатория для номенклатуры, и лишь явно конспиративное название (до Терека ещё целая Кабардино-Балкария!) смутно предупреждает, что здесь что-то не так.
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