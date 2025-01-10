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Ну и кто у нас собиратель Империи?

Ну и кто у нас собиратель Империи?

Мысли Бабы Яги Хотите знать, что чувствуют сегодня граждане Гренландии? А вот что: Все фото из интернета Их, правда, не 45 тысяч, как недосчитался покупатель Трамп, их чуть меньше 57 тысяч (56609 на 1 января 2023 года).

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Комментарии
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T EA
Ну а что, в своё время купили же Алясочку.
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