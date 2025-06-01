Появились подробности нападения психически больного туриста на терракотовых воинов

Турист повредил в Китае двух знаменитых древних терракотовых воинов, перепрыгнув через забор. По словам властей, мужчина «толкал и тянул» древние глиняные изваяния воинов и нанес им повреждения различной степени тяжести.
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