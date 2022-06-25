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Американцы могут лишиться Starlink. SpaceX предупреждает об опасности использования 5G на частоте 12 ГГц

Американцы могут лишиться Starlink. SpaceX предупреждает об опасности использования 5G на частоте 12 ГГц

Компания SpaceX предупредила, что ее широкополосная сеть Starlink станет непригодной для большинства американцев, если будет одобрено предложение об использовании полосы 12 ГГц для наземных сетей 5G.

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