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Царьград

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Последнее сообщение подростка из России, пропавшего на Пхукете после поездки к пляжу

Последнее сообщение подростка из России, пропавшего на Пхукете после поездки к пляжу

Он поехал ночью на встречу к друзьям и отправил им сообщение с пляжа. В ночь на 5 октября 17-летний подросток из Перми вышел из дома на Пхукете примерно в 2:00 и отправился на встречу с друзьями.

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