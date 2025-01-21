Трамп заявил о якобы готовности Зеленского заключить с Россией «сделку»

Глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома 20 января.
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