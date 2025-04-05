День Артемона – дери полоз в народе принято отмечать 6 апреля: традиции, приметы Даниил Архаров6 апреля в народном календаре отмечается День Артемия, или «дери полоз», день, наполненный древними традициями, приметами и запретами, которые уважительно соблюдали наши предки.
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