МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. О том, что Европейскому Союзу, и в частности главе дипломатии Кайе Каллас, следует более трезво оценить свои возможности в отношении России, сообщил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своих социальных сетях.
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