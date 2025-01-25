Отставной подполковник США призвал ЕС к адекватности

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. О том, что Европейскому Союзу, и в частности главе дипломатии Кайе Каллас, следует более трезво оценить свои возможности в отношении России, сообщил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своих социальных сетях.