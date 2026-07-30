В мусоре нашли гроб, куклу Аннабель и подушку с Егором Кридом

Экипажи мусоровозов ежедневно осуществляют вывоз сотен контейнеров с бытовыми отходами. Однако в ряде случаев среди привычного содержимого обнаруживаются предметы, вызывающие удивление и побуждающие задуматься об их происхождении.
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