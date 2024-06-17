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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зухра посетила финал Кубка Стэнли: «Между новыми туфельками и финалом НХЛ выберу второе. На играх «Флориды» все на высоком уровне, болеют невероятно»

«На матчах «Флориды» все сделано на высоком уровне. Несмотря на то, что арена «Пантерс» вмещает меньше 20 тысяч зрителей, по ощущениям там собрались все 30 тысяч.

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