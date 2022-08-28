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Бессмысленное накопление: о споре Центробанка и Минфина

Бессмысленное накопление: о споре Центробанка и Минфина

Аналитики Банка России ответили на предложенные Минфином варианты модернизации бюджетного правила. Они сочли цену отсечения в 60 долларов за баррель нефти завышенной и предложили не повышать её, сохранив на текущем уровне в 44,2 доллара за баррель.

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