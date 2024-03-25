Медведев призвал уничтожить всех причастных к теракту в «Крокус сити холле»

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал уничтожить всех причастных к террористическому акту, который произошел некоторое время назад в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
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