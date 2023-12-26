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Удар по Феодосии: Шойгу доложил Путину детали атаки

Удар по Феодосии: Шойгу доложил Путину детали атаки

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об атаке украинских террористов на Феодосию.В частности, глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину Шойгу об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях корабля "Новочеркасск".

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