Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Владимир Прохватилов. Лопнул марсианский блеф Илона Маска

Владимир Прохватилов. Лопнул марсианский блеф Илона Маска

Безоблачное будущее второму космическому проекту Илона Маска не гарантированоКомпания SpaceX Илона Маска решила полностью прекратить приём коммерческих заказов на запуски ракеты-носителя Falcon 9 после 2028 года.

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