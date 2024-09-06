Закон о госрегулировании цен на продукты внесут в Госдуму

Инициатива предлагает ограничить наценку на социально значимые категории товаров Депутаты Государственной Думы от партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым планируют внести в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен на основные продукты питания.