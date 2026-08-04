Центральноафриканская Республика: один гражданин Швейцарии и штабной сержант были убиты в результате похищения неизвестными боевиками недалеко от Гбанго-Карьере, недалеко от Имохоро в префектуре Омбелла-Мпоко, во второй половине дня по местному времени 1 августа.
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