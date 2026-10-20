“Republican U.S. Senate hopeful Mike Rogers said recently he wants off-duty or retired police officers to be recruited as poll watchers in Detroit ― a move that would revive a strategy historically used to scare or intimidate voters of color,” the Detroit News reports.
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