Президент Мексики предупредила США о последствиях из-за решения ввести пошлины

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введение администрацией нового главы Белого дома Дональда Трампа 25-процентных пошлин на товары из ее страны будут иметь серьезные последствия для экономики США.
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