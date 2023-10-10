Стелу «Город трудовой доблести» в Магнитогорске повредили из рогатки

В Магнитогорске нашли тех, кто повредил один из элементов стелы «Город трудовой доблести». Как уже сообщал «Новый День», 8 октября в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» обратились представители мэрии с заявлением о повреждении монумента: на одном из элементов композиции было разбито стекло.