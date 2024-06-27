АТОР: цены на отдых в Турции упали из-за низкого спроса

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов заявил в интервью пресс-службе РИА Новости, что стоимость туров и путевок в Турцию резко снизилась, что он считает необычным явлением.
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