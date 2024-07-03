В «Артеке» открылся XXXII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» им. Василия Ланового. Режиссер Карен Шахназаров прибыл в лагерь в качестве специального гостя и рассказал о своих ожиданиях от мероприятия.
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