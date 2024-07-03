Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 628 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Правильно. Запретить и не пущать. Определить как надо правильно думать.Ради будущего наш...
  • Александр Лагуткин
    Да и пофигу!Все-таки прокляли...
  • Evgenija Palette
    Харламов вообще свинья. И главное - ни одной вразумительной мысли на его физиономии с крошечными глазками.Время летит: Тима...

«Дети — лучшие зрители»: Шахназаров об ожиданиях от кинофестиваля «Алые паруса»

«Дети — лучшие зрители»: Шахназаров об ожиданиях от кинофестиваля «Алые паруса»

В «Артеке» открылся XXXII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» им. Василия Ланового. Режиссер Карен Шахназаров прибыл в лагерь в качестве специального гостя и рассказал о своих ожиданиях от мероприятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх