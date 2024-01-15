Как может подвести водителя полный привод авто

Полный привод автомобиля по праву считается наиболее подходящим для сложных условий эксплуатации. Тем не менее, эта система тоже не способна решать абсолютно все задачи, с которыми водитель сталкивается на дороге.
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