От распутья до распутицы ﻿

ОЛЕГ ЛАВРОВ Вчера случился небольшой облом. Ну как небольшой - как только с территории Белоруссии стартовал неизвестный объект и направился в сторону Европы, в Прибалтийских Вымиратах подняли по тревоге истребители.
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