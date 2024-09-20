БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Георгий Михалев
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От распутья до распутицы ﻿

От распутья до распутицы ﻿

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Вчера случился небольшой облом. Ну как небольшой - как только с территории Белоруссии стартовал неизвестный объект и направился в сторону Европы, в Прибалтийских Вымиратах подняли по тревоге истребители.

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