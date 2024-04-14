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Петербургский дневник

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Юный боксер из Петербурга взял золото на первенстве России

Юный боксер из Петербурга взял золото на первенстве России

Сборная заняла второе общекомандное место В Осташкове Тверской области завершилось первенство России среди девушек и юношей 15–16 лет, в котором юные петербургские спортсмены показали лучшие результаты, сообщил вице-губернатор Петербурга Михаил Пиотровский в своем телеграм-канале.

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