Юный боксер из Петербурга взял золото на первенстве России

Сборная заняла второе общекомандное место В Осташкове Тверской области завершилось первенство России среди девушек и юношей 15–16 лет, в котором юные петербургские спортсмены показали лучшие результаты, сообщил вице-губернатор Петербурга Михаил Пиотровский в своем телеграм-канале.
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