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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Миллионы пользователей iPhone лишатся поддержки WhatsApp через полгода Сервис мгн...

Миллионы пользователей iPhone лишатся поддержки WhatsApp через полгода Сервис мгн...

Миллионы пользователей iPhone лишатся поддержки WhatsApp через полгодаСервис мгновенных сообщений WhatsApp сообщил, что с 5 мая 2025 года смартфоны iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus будут лишены официальной поддержки мессенджера.

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