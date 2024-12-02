Миллионы пользователей iPhone лишатся поддержки WhatsApp через полгода Сервис мгн...

Миллионы пользователей iPhone лишатся поддержки WhatsApp через полгодаСервис мгновенных сообщений WhatsApp сообщил, что с 5 мая 2025 года смартфоны iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus будут лишены официальной поддержки мессенджера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)