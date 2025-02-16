Умная ферма, как технологии помогают получать урожай в самых сложных климатических условиях Юлия ЧелкановаСовременные технологии стремительно меняют облик сельского хозяйства, и концепция «умной фермы» становится все более актуальной.
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