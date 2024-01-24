Минобороны Украины обвиняет хорватскую компанию в обмане с поставками боеприпасов

В Министерстве обороны Украины назревает новый скандал. 14,5 миллионов евро из бюджета пошли на закупку боеприпасов для ВСУ с хорватской компанией WDG promet, которая к тому же, как утверждается, работает с РФ.
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