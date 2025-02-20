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Царьград

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Прошёл год, а беда стала ближе. Вероятность падения на Землю астероида 2024 YR4 выросла

Прошёл год, а беда стала ближе. Вероятность падения на Землю астероида 2024 YR4 выросла

NASA сообщило, что шансы на столкновении Земли с 90-метровым космическим объектом возросли. Впрочем, пока не сильно.

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