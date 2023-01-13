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Это кампанула, её присутствие создает в доме уютную, теплую обстановку

Это кампанула, её присутствие создает в доме уютную, теплую обстановку

﻿﻿Это кампанула, ее присутствие создает в доме уютную, теплую атмосферу. Все, кто выращивал кампанулу в своем саду, любят это растение за его продолжительное и обильное цветение.

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