Украинский пленный рассказал об ударе ВСУ дронами по шедшим сдаваться

Украинская армия пыталась атаковать с помощью беспилотников сослуживцев, шедших сдаваться. Об этом 26 апреля заявил военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Иванащенко.
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