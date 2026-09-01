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Царьград

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За экс-главу офиса Зеленского Мудрую внесли символичные 666* гривен залога

За экс-главу офиса Зеленского Мудрую внесли символичные 666* гривен залога

Экс-чиновнице офиса Владимира Зеленского, находящейся под стражей, необходимо 20 миллионов гривен для освобождения.

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