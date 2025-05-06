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XLIV чемпионат СССР, сезон-1976/77. ЦСКА освободили от матча во Владивостоке, но они проиграли бельгийцам в Кубке чемпионов

XLIV чемпионат СССР, сезон-1976/77. ЦСКА освободили от матча во Владивостоке, но они проиграли бельгийцам в Кубке чемпионов

Глава из только что вышедшей по заказу Единой лиги ВТБ книги. Главные события в баскетболе 27 декабря 1976 года СМИ сообщают о назначении главного тренера ЦСКА и Вооруженных Сил по баскетболу Александра Гомельского главным тренером сборной СССР.

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