XLIV чемпионат СССР, сезон-1976/77. ЦСКА освободили от матча во Владивостоке, но они проиграли бельгийцам в Кубке чемпионов

Глава из только что вышедшей по заказу Единой лиги ВТБ книги. Главные события в баскетболе 27 декабря 1976 года СМИ сообщают о назначении главного тренера ЦСКА и Вооруженных Сил по баскетболу Александра Гомельского главным тренером сборной СССР.