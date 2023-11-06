22 неизвестных факта о фильме «Побег из Нью-Йорка», который дал частичку вселенной Blade Runner

Идея «Побега из Нью-Йорка» впервые пришла Джону Карпентеру в голову в середине 1970-х. Основными источниками вдохновения для сюжета стали роман Гарри Гаррисона «Планета проклятых» и Уотергейтский скандал, приведший к отставке президента Ричарда Никсона.