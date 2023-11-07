Россиянин Хачанов победил француза Летьена и вышел в 1/4 финала турнира в Метце

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP-250, который проходит во французском городе Метц, обыграв в матче 1/8 финала представителя страны-хозяйки соревнований Константа Летьена.
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