В Китае опубликована белая книга о контроле за веществами, связанными с фентанилом

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник опубликовала белую книгу, озаглавленную "Контроль за веществами, связанными с фентанилом - вклад Китая", в которой подчеркивается строгий контроль страны над такими химическими веществами.