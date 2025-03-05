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Китай

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В Китае опубликована белая книга о контроле за веществами, связанными с фентанилом

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник опубликовала белую книгу, озаглавленную "Контроль за веществами, связанными с фентанилом - вклад Китая", в которой подчеркивается строгий контроль страны над такими химическими веществами.

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