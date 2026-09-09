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В Барнауле отремонтируют фонтаны у ТЦ "Россия" и на Молодежной

В Барнауле отремонтируют фонтаны у ТЦ "Россия" и на Молодежной

В Барнауле обновляют фонтаны возле ТЦ "Россия" на проспекте Ленина и "Рыбку" на улице Молодежной. Работы выполняют в рамках одного контракта.

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