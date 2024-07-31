Tesla Cybertruck превратили в карету скорой помощи / © EMS / Reddit Судя по всему, электромобиль был немного модифицирован, как видно на фотографии выше, на него была поставлена светосигнальная громкоговорящая установка.
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