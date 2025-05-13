Студентов привлекут к разработке важных проектов на уральском предприятии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая, ФедералПресс. На предприятии «Уральские локомотивы» прошло заседание объединенного ученого совета, в котором приняли участие сотрудники Уральского государственного университета путей сообщения.
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