Усатые няни: в Челябинской области 527 мужчин ушли в декрет

Пока папы ухаживают за новорожденными, государство в лице Социального фонда выплачивает пособие."Усатый нянь" — это не только о герое прекрасного доброго детского фильма, герой которого устроился ночной нянькой в садик-пятидневку.
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