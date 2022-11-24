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В Шурышкарском районе северянке сделали перерасчет пенсии после вмешательства прокуратуры

В Шурышкарском районе северянке сделали перерасчет пенсии после вмешательства прокуратуры

В прокуратуру Шурышкарского района обратилась сельчанка с заявлением о нарушении ее пенсионных прав. Выяснилось, что женщина 3 года 8 месяцев вела трудовую деятельность в одном из учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России по ЯНАО.

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