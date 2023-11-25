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5 рецептов смузи, которые помогут взбодриться

5 рецептов смузи, которые помогут взбодриться

Смузи — это популярный напиток спортсменов и людей, которые следят за своим здоровьем. Этот напиток насыщает организм витаминами, макро и микроэлементами, которые необходимы для здоровой работы пищеварения.

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