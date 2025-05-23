УЕФА извинился перед «Тоттенхэмом» из-за нехватки медалей на церемонии награждения Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за то, что во время церемонии награждения победителей Лиги Европы не хватило медалей — на вручение вышло больше игроков «Тоттенхэма», чем ожидалось.
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