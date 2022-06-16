Медвежий угол

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    Меня особенно воротит от всего, где использовано оливковое масло.Для верности эксперимента я прочёл всё о нём, но уди...Какой-такой ковид...

Рассуждаю, справедливо ли Путин сравнивает себя с Петром Первым

Рассуждаю, справедливо ли Путин сравнивает себя с Петром Первым

КОРОТКО В канун ежегодного Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с молодыми предпринимателями на выставке, посвящённой правлению и наследию первого российского императора Петра Первого.

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