Половина месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за сутки

11 июля в Санкт-Петербурге за несколько часов выпала более чем половина месячной нормы осадков. В восьми районах города зафиксированы локальные подтопления, но благодаря работе ливневой канализации вода быстро уходит с улиц.
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