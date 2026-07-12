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Metro Москва

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Половина месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за сутки

Половина месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за сутки

11 июля в Санкт-Петербурге за несколько часов выпала более чем половина месячной нормы осадков. В восьми районах города зафиксированы локальные подтопления, но благодаря работе ливневой канализации вода быстро уходит с улиц.

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